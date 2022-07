Bublik-Cressy in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Newport 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 16 luglio 2022) Maximesfiderà Aleksandrnel contesto delladell’Atp 250 di. Nell’ultimo torneo su erba della stagione, saranno la terza e la quarta forza del seeding a contendersi il titolo. L’americano ha superato in semiil connazionale Isner in tre set, mentre il kazako ha travolto l’australiano Kubler. Entrambi si trovano molto a loro agio sull’erba, ma non si sono mai affrontati in carriera.ha vinto il primo titolo Atp quest’anno a Montpellier, mentreha perso entrambe le finali disputate quest’anno ed è ancora a caccia del primo successo. Latraè in programma domenica 17 luglio a partire dalle ore 20.30 italiane; la ...