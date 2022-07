Bimbo morto a Sharm | dubbi sull?intossicazione alimentare di Andrea Mirabile | la Procura sentirà i genitori

(Di sabato 16 luglio 2022) La morte del piccolo, di soli 7 anni, resta ancora un mistero. Ma in attesa dei risultati dell?autopsia, quella prima diagnosi di intossicazioneappare sempre meno credibile....

Lo ha detto il parroco della chiesa di San Basilio Magno di Palermo, don Luciano Fricano , durante l'omelia ai funerali del piccolo Andrea Mirabile , il bambino di quattro anniin circostanze ...a Sharm, dubbi sull'intossicazione da cibo Palermo, 16 luglio 2022 - Ultimo saluto al piccolo Andrea Mirabile , ilmentre era in vacanza a Sharm El Sheik . Oggi per i suoi ...Una folla composta e stordita dal dolore, mamma e papà dietro alla bara bianca del figlio. Campane e lacrime. L'abbraccio del sindaco Lagalla. (ANSA) ...Qualche singhiozzo. Solo questo si sente nei minuti antecedenti all’arrivo della bara. Intorno c’è il solito traffico cittadino, ma la chiesa è come protetta. Ovattata, restituendo tutto il silenzio è ...