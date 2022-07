Atalanta Roma | proseguono le trattative | ipotesi maxi scambio

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Muriel-#Roma più di un’idea. A quel punto #Atalanta tornerebbe con forza su #Pinamonti. A maggior ragione se il… - CalcioNews24 : Ipotesi maxi scambio tra #Atalanta e #Roma ?? - ilciccio67 : @Paolo160376 @Fede53120429 @SCUtweet In Italia siamo nettamente dietro all'inter (più dell'anno scorso) e comunque… - tcm24com : Muriel-Roma, si entra nel vivo della trattativa #muriel #roma #atalanta - MARCO196913 : RT @AlfredoPedulla: #Muriel-#Roma più di un’idea. A quel punto #Atalanta tornerebbe con forza su #Pinamonti. A maggior ragione se il #Monza… -

...Muriel nel mirino per l'attacco Il centrocampo non è però l'unica zona del campo in cui la... sotto contratto con l'fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per ...Le due possibilità più concrete restano quelle die Napoli, che non hanno ancora raggiunto le ... Per il classe 2001, i veneti sono in vantaggio, ma manca ancora l'accordo con l', ...Il futuro di Andrea Pinamonti sarà all’Atalanta. Ne è sicura l'edizione odierna di Tuttosport, che riferisce come che l'attaccante abbia ...Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Proseguono i contatti per portare nella Capitale Muriel e Saul ...