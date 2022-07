Vaccini Covid ai bambini, mi aspetto che qualcuno chieda scusa anche in Italia (Di venerdì 15 luglio 2022) Leggere sul Fatto Quotidiano del 10 luglio scorso l’ottimo articolo a firma di Peter D’Angelo con l’intervista al direttore del National Board of Health della Danimarca, Søren Brostrøm, è stata per me una soddisfazione, anche se molto amara. Nell’intervista infatti il responsabile della sanità danese riconosce che vaccinare i bambini contro Covid-19 è stato un errore e se ne scusa pubblicamente. Questo tema rappresenta da sempre una delle mie più forti preoccupazioni e con altri colleghi, fin dall’inizio della pandemia, ci siamo adoperati affinché fosse innanzitutto adottata una moratoria per le vaccinazioni in questa fascia di età e, successivamente, per illustrare ai genitori – sollecitati dal coro unanime delle società pediatriche a vaccinare i propri figli – le motivazioni che, a nostro avviso, dovevano viceversa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Leggere sul Fatto Quotidiano del 10 luglio scorso l’ottimo articolo a firma di Peter D’Angelo con l’intervista al direttore del National Board of Health della Danimarca, Søren Brostrøm, è stata per me una soddisfazione,se molto amara. Nell’intervista infatti il responsabile della sanità danese riconosce che vaccinare icontro-19 è stato un errore e se nepubblicamente. Questo tema rappresenta da sempre una delle mie più forti preoccupazioni e con altri colleghi, fin dall’inizio della pandemia, ci siamo adoperati affinché fosse innanzitutto adottata una moratoria per le vaccinazioni in questa fascia di età e, successivamente, per illustrare ai genitori – sollecitati dal coro unanime delle società pediatriche a vaccinare i propri figli – le motivazioni che, a nostro avviso, dovevano viceversa ...

Pubblicità

DavidPuente : No! Non c'è stata alcuna sentenza e il Tribunale di Firenze non ha confermato che i vaccini anti Covid modifichino… - ladyonorato : Ora al convegno organizzato al Parlamento Europeo da @AndersonAfDMdEP sui danni da “vaccini Covid” sui piloti delle… - GuidoDeMartini : ?? CONNOR (GSK): LA VACCINAZIONE TRA GLI ADULTI È SCARSA MA ci serve che i cittadini si convincano che hanno bisogno… - Milena51302003 : RT @FiLazzerini: 4/ Poi però lo abbiamo visto all'opera. Ha imposto obbligo vax con relative multe ('Non ti vaccini? Muori e fai morire'),… - SaraSenzacca : RT @Ardito98731919: Vaccini, dai dati ufficiali emergono nuovi allucinanti effetti avversi: emerge il sospetto di un legame fra i vaccini a… -