UFFICIALE – Bernardeschi si trasferisce in MLS al Toronto FC

(Di venerdì 15 luglio 2022) Se nel XV° secolo i grandi navigatori europei iniziavano le proprie spedizioni alla scoperta del Nuovo Mondo, oggi le cose sono cambiate. Anzi, nel III° millennio il trend si è addirittura invertito, almeno per quanto concerne il calciomercato. Questa sessione estiva è infatti dominata dal grande interesse che il nostro campionato e i nostri giocatori stanno suscitando nell’MLS. La lega professionistica del calcio statunitense, infatti, dopo aver lusingato e portato a sé gli azzurri Chiellini, Insigne e Criscito, ha posato lo sguardo su un altro Campione d’Europa. Si tratta di Federico, che passa ufficialmente alFC. Il nativo di Carrara si ritrova così ad essere compagno di squadra dei due scugnizzi napoletani, emigrati in Canada qualche settimana fa. Ancheè un nuovo giocatore del ...

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Bernardeschi al Toronto FC ?? - sportli26181512 : UFFICIALE: il Toronto annuncia l'arrivo di Bernardeschi: Federico Bernardeschi è un nuovo giocatore del Toronto dop… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Federico #Bernardeschi è un nuovo giocatore del #TorontoFC Contratto quadriennale ?? #Calciomercato… - NCN_it : UFFICIALE – #Toronto, altro acquisto italiano: arriva #Bernardeschi dopo Insigne e Criscito - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Il Toronto annuncia Bernardeschi: ''Arriva un altro campione d'Europa: Benvenuto' -

...ritrova Insigne e Criscito L'approdo di Federicoal Toronto FC in questa finestra di calciomercato estivo dovrebbe essere resonelle prossime ore. In rossogrigio...al Toronto/ Calciomercato news, l'ex Juve insieme con Criscito e Insigne Intervistato ... CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pau Torres per il reparto arretrato,Cambiaso Calciomercato ... UFFICIALE: il Toronto annuncia l'arrivo di Bernardeschi Dopo il mancato rinnovo con la Juve, l'esterno azzurro raggiunge Insigne e Criscito nel club canadese. In MLS ritroverà anche Chiellini ...Federico Bernardeschi ha firmato un contratto di 4 anni a 5 milioni con il Toronto e raggiunge Insigne e Criscito.