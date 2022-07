Ucraina | Oleg Buriak | “Ringrazio i giornalisti | la spada che ha liberato mio figlio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “Vorrei ringraziare i: la vostra non indifferenza è stata lache mi ha consentito di riabbracciare mio”. A parlare èBuryak, capo dell’Amministrazione militare del distretto di Zaporizhia e padre di Vlad, adolescente rilasciato dai russi dopo 88 giorni di prigionia ed a tre giorni dall’annuncio della liberazione. Ilminorenne, autorizzato a parlare con l’Adnkronos, interviene nella conversazione ed afferma: “Sono testimone delle torture. Ciò che mi ha provocato più dolore è non averle potute fermare. Mi ha dato speranza parlare con i prigionieri, aprire una finestra per farli respirare. Far circolare bigliettini …Pensare che un giorno avrei riabbracciato i miei genitori”. Il ragazzo, sedici anni, che riferisce di non aver subito violenze fisiche, in ...