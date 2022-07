Tragedia alla festa in paese: fuochi d’artificio impazziti sulla folla. Morti, anche un bimbo di 7 anni (Di venerdì 15 luglio 2022) Tragedia durante una serata all’insegna dei fuochi d’artificio. Siamo a Cholet, nella Francia occidentale. Qui, come ogni 14 luglio che si rispetti, c’è la consueta festa degli spettacoli dei fuochi d’artificio. Sembra che a causa di tutto ci sia “incidente di lancio”. L’intoppo però ha fatto esplodere dei razzi praticamente sul suolo e le deflagrazioni hanno ucciso un bambino di sette anni e sua sorella di 24. Non solo, anche altre 7 persone sono rimaste ferite, una in modo particolarmente grave. Tra i feriti anche i genitori delle due vittime, che in queste ore oltre a sperare di salvarsi o di non avere conseguenze gravi, sono in grave stato di choc per la perdita dei due figli. Siamo nella cornice dell’annuale ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022)durante una serata all’insegna dei. Siamo a Cholet, nella Francia occidentale. Qui, come ogni 14 luglio che si rispetti, c’è la consuetadegli spettacoli dei. Sembra che a causa di tutto ci sia “incidente di lancio”. L’intoppo però ha fatto esplodere dei razzi praticamente sul suolo e le deflagrazioni hanno ucciso un bambino di settee sua sorella di 24. Non solo,altre 7 persone sono rimaste ferite, una in modo particolarmente grave. Tra i feritii genitori delle due vittime, che in queste ore oltre a sperare di salvarsi o di non avere conseguenze gravi, sono in grave stato di choc per la perdita dei due figli. Siamo nella cornice dell’annuale ...

