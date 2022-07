Su “Intervento nella società” l’Europa ferita dalla guerra e il ruolo dei cattolici per la pace (Di venerdì 15 luglio 2022) Sull’ultimo numero del trimestrale “Intervento nella società“, diretto da Riccardo Pedrizzi, l’analisi del ruolo del Pontefice nella ricerca della pace tra Russia e Ucraina, la testimonianza di Fausto Bertinotti sulle difficoltà dell’Occidente nella gestione dell’emergenza, articoli sulla crisi economica, i bonus, la sicurezza alimentare, il quadro politico italiano in questa fase di fibrillazione “L’appello del Santo Padre a non arrendersi alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi e a imboccare la via del dialogo e della pace è nel solco della tradizione bimillenaria della Chiesa e rappresenta oggi un tentativo ancora più estremo di spostare il dibattito dai confini geografici a quelli morali. E’ l’ora dunque di una grande ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Sull’ultimo numero del trimestrale ““, diretto da Riccardo Pedrizzi, l’analisi deldel Ponteficericerca dellatra Russia e Ucraina, la testimonianza di Fausto Bertinotti sulle difficoltà dell’Occidentegestione dell’emergenza, articoli sulla crisi economica, i bonus, la sicurezza alimentare, il quadro politico italiano in questa fase di fibrillazione “L’appello del Santo Padre a non arrendersi alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi e a imboccare la via del dialogo e dellaè nel solco della tradizione bimillenaria della Chiesa e rappresenta oggi un tentativo ancora più estremo di spostare il dibattito dai confini geografici a quelli morali. E’ l’ora dunque di una grande ...

