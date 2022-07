Sky il debutto: “Un cast stellare”, la serie attesissima fa già scintille (Di venerdì 15 luglio 2022) Sky ha annunciato il suo palinsesto e tra le grandi novità ce n’è una che sta facendo già scintille. Di che si tratta? Sky logoSky annuncia il suo palinsesto e manda il pubblico in delirio con una grande e attesissima novità. Vediamo insieme di cosa si tratta. Come sempre Sky proporrà una vasta gamma di contenuti di alta qualità per tutti i suoi abbonati. La TV a pagamento cerca di restare al passo con i tempi per offrire un ricco carnet di appuntamenti che possano incuriosire e intrattenere il suo pubblico. Dopo la presentazione ufficiale del palinsesto, il pubblico ha notato immediatamente l’assenza di Italia’s got talent che sparisce dalla programmazione. Le conferme dei classici invece ci sono tutte: da Masterchef a 4 Hotel di Bruno Barbieri, passando per X Factor con la nuova conduzione di Francesca Michielin. Ma la grande attesa é come tutti gli ... Leggi su specialmag (Di venerdì 15 luglio 2022) Sky ha annunciato il suo palinsesto e tra le grandi novità ce n’è una che sta facendo già. Di che si tratta? Sky logoSky annuncia il suo palinsesto e manda il pubblico in delirio con una grande enovità. Vediamo insieme di cosa si tratta. Come sempre Sky proporrà una vasta gamma di contenuti di alta qualità per tutti i suoi abbonati. La TV a pagamento cerca di restare al passo con i tempi per offrire un ricco carnet di appuntamenti che possano incuriosire e intrattenere il suo pubblico. Dopo la presentazione ufficiale del palinsesto, il pubblico ha notato immediatamente l’assenza di Italia’s got talent che sparisce dalla programmazione. Le conferme dei classici invece ci sono tutte: da Masterchef a 4 Hotel di Bruno Barbieri, passando per X Factor con la nuova conduzione di Francesca Michielin. Ma la grande attesa é come tutti gli ...

Pubblicità

benny_bove : RT @CinecittaNews: Palinsesti @SkyItalia 2022-23: il diamante #FilippoTimi per il debutto dei D’Innocenzo. La prima regia seriale di #Vale… - sportli26181512 : Virtus Bologna, il calendario delle partite in Eurolega 2022-23: La Virtus Bologna torna in Eurolega: debutto previ… - Ilsuperbo89 : Tutte le novità di #Sky con le nuove serie. C'è anche Marco Bocci con una storia che promette tanta curiosità e da… - A_drummingsong : RT @CinecittaNews: Palinsesti @SkyItalia 2022-23: il diamante #FilippoTimi per il debutto dei D’Innocenzo. La prima regia seriale di #Vale… - Joyofli79316250 : RT @CinecittaNews: Palinsesti @SkyItalia 2022-23: il diamante #FilippoTimi per il debutto dei D’Innocenzo. La prima regia seriale di #Vale… -