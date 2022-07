Scontrino da “78 euro per 6 cornetti e 3 cappuccini”. I commentatori però criticano il post: “Vai a Capri? Paghi”. E c’è chi nota: ” il preconto” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Ecco la colazione di stamattina che abbiamo fatto alla piazzetta di Capri, io la faccio per un mese e mezzo al bar”. Commenta così l’utente TikTok @gianmarcodironza02 lo Scontrino di 78 euro per sei cornetti, due caffè, un cappuccino e due latti macchiati. In poche parole lamenta il costo altissimo e sottolinea che lui con quei soldi nel bar dove va di solito può mangiare un mese e mezzo. Nel breve video inquadra gli amici che però si coprono il volto. E i commenti al video, l’ennesimo che mostra uno Scontrino salatissimo, sono moltissimi e di diverse opinioni: “È Capri, vuoi andare? Paga“, “Andate a Capri si sa che si spende poi vi lamentate“, “Sei a Capri e la location merita“, “Non ti credo“, “Il menù lo consulti prima, quindi…“. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) “Ecco la colazione di stamattina che abbiamo fatto alla piazzetta di, io la faccio per un mese e mezzo al bar”. Commenta così l’utente TikTok @gianmarcodironza02 lodi 78per sei, due caffè, un cappuccino e due latti macchiati. In poche parole lamenta il costo altissimo e sottolinea che lui con quei soldi nel bar dove va di solito può mangiare un mese e mezzo. Nel breve video inquadra gli amici chesi coprono il volto. E i commenti al video, l’ennesimo che mostra unosalatissimo, sono moltissimi e di diverse opinioni: “È, vuoi andare? Paga“, “Andate asi sa che si spende poi vi lamentate“, “Sei ae la location merita“, “Non ti credo“, “Il menù lo consulti prima, quindi…“. I ...

