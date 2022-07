Saronno | morto lasciato 4 ore sulla strada; Bollate furia devastatrice contro il circolo | ANTEPRIMA

(Di venerdì 15 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il nuovo numero del Notiziario si apre con la notizia del tragico incidente diin cui ha perso la vita Michele, 30 anni di Solaro e sull’indignazione provocata dai ritardi nei rilievi per una questione di competenzeprovinciale, che hannoil corpo senza vita per oltre 4 ore sull’asfalto. Dal’incedibile ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo4 ore...

PubblicitĂ

olimpiclover : | Bastardidentro - ilSaronno : Giovane trovato morto lungo la Varesina a Tradate. Indagano i carabinieri di Saronno - Giupsininni : @Will_Saronno Io quando ho letto che lo hanno veramente così sono morto ?? - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: I familiari di Michele Garruto, deceduto un incidente in moto sulla provinciale nei pressi di Saronno, dovranno aspettar… - giuseppe_alto : I familiari di Michele Garruto, deceduto un incidente in moto sulla provinciale nei pressi di Saronno, dovranno asp… -

...è riuscita a contenere tutti gli amici e parenti di Michele Garruto per l'ultimo saluto al parrucchiere di 31 annivenerdì scorso in un incidente stradale lungo la sp 31, al confine tra...... Ceriano Laghetto e Rovello Porro) è stato stabilito che fosse la Procura di Busto Arsizio a dover indagare, insieme agli ufficiali di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di. La polemica ...SARONNO – Ormai è una continua conferma. E’ evidente, settimana dopo settimana, come le aperture del giovedì sera non abbiano funzionato. Anche ieri sera poche le attività che hanno ...Non sono stati trovati segni di violenza, il decesso forse dovuto a un’overdose. L’ipotesi è che si fosse recato nei boschi del Tradatese per comprare droga ...