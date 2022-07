Reggina, Inzaghi si presenta con il botto: il blitz a Formentera, il modulo e gli obiettivi (Di venerdì 15 luglio 2022) presentazione in grande stile a Reggio Calabria. La Reggina ha deciso di affidare la panchina a Filippo Inzaghi, un allenatore che non ha bisogno di presentazione. SuperPippo rappesenta un lusso per la categoria, il club amarantro ha iniziato un nuovo progetto e la dirigenza si è presentata con il botto. L’ex attaccante ha firmato un contratto triennale. “Sono orgoglioso di essere qui, sapevo da dove saremmo dovuti partire. Ringrazio Saladini e Cardona. Con una proprietà e un tifo del genere, e con una durata del contratto del genere. Sapete che qualche mazzata a livello umano l’ho presa e non era facile per me ripartire, ma ho trovato un Presidente che ha fatto qualcosa di straordinario. Se fossi stato io mi sarei mandato a quel paese. Non potevo rinunciare a un trasporto e ad ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 15 luglio 2022)zione in grande stile a Reggio Calabria. Laha deciso di affidare la panchina a Filippo, un allenatore che non ha bisogno dizione. SuperPippo rappesenta un lusso per la categoria, il club amarantro ha iniziato un nuovo progetto e la dirigenza si èta con il. L’ex attaccante ha firmato un contratto triennale. “Sono orgoglioso di essere qui, sapevo da dove saremmo dovuti partire. Ringrazio Saladini e Cardona. Con una proprietà e un tifo del genere, e con una durata del contratto del genere. Sapete che qualche mazzata a livello umano l’ho presa e non era facile per me ripartire, ma ho trovato un Presidente che ha fatto qualcosa di straordinario. Se fossi stato io mi sarei mandato a quel paese. Non potevo rinunciare a un trasporto e ad ...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieB | #Inzaghi è arrivato a Reggio Calabria per cominciare la sua avventura con la @Reggina_1914 ??… - Reggina_1914 : Mister #Inzaghi e Felice Saladini sono atterrati all’aeroporto di Reggio Calabria ?? - Glongari : #Reggina interesse per Igor #Radrezza apprezzato da Inzaghi - sportli26181512 : Reggina, Pippo Inzaghi si presenta: 'Orgoglioso di essere qui, ma non sarà facile': Nuova avventura in Serie B per… - CalcioWeb : Giornata di presentazione in casa #Reggina: a tutto Filippo #Inzaghi, i retroscena e le ambizioni per il futuro |… -