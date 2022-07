Piano inclinato verso il voto Ma c’è chi tratta  Draghi irremovibile | non si può vivacchiare Spread su | in apertura a 225 | La diretta

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il passaggio in Aula alimenta le speranza di chi non si rassegna. Ora si susseguono gli appelli al «salvatore della patria»

di Francesco Verderami Il passaggio in Aula alimenta le speranza di chi non si rassegna. Ora si susseguono gli appelli al "salvatore della patria" "È partito l'appello al salvatore della patria", ...Finisce che ilsu cui ha deciso di attestarsi da settimane il leader del M5s va fuori controllo. Perché i grillini si astengono come da programma. Viene quindi sconvocato il già ...Il passaggio in Aula alimenta le speranza di chi non si rassegna. Ora si susseguono gli appelli al «salvatore della patria» ...Per stabilire da dove inizi la crisi che si innescherà oggi al Senato bisogna addirittura sfogliare il calendario a ritroso fino alla fine di gennaio 2021. Sin da subito ...