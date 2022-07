Open Championship 2022, Tiger fuori al taglio: tributo e saluto tra le lacrime (Di venerdì 15 luglio 2022) Tiger Woods non è riuscito a superare il taglio a St. Andrews, dove si sta svolgendo la 150esima edizione del The Open Championship. Il campione americano ha concluso i due giri con lo score totale di 153 (+9) e dunque non prenderà parte ad un weekend di fuoco sullo storico percorso dell’Old Course. Tutto il pubblico gli ha riservato una bellissima standing ovation nel momento del suo arrivo all’ultima buca. Lo statunitense, visibilmente commosso, si è levato il cappello ed in lacrime li ha ringraziati. Chissà che non possa essere la sua ultima apparizione su questo campo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022)Woods non è riuscito a superare ila St. Andrews, dove si sta svolgendo la 150esima edizione del The. Il campione americano ha concluso i due giri con lo score totale di 153 (+9) e dunque non prenderà parte ad un weekend di fuoco sullo storico percorso dell’Old Course. Tutto il pubblico gli ha riservato una bellissima standing ovation nel momento del suo arrivo all’ultima buca. Lo statunitense, visibilmente commosso, si è levato il cappello ed inli ha ringraziati. Chissà che non possa essere la sua ultima apparizione su questo campo. SportFace.

