Omicidio Regeni | stop della Cassazione al processo degli 007 egiziani - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 15 luglio 2022) In memoria di Giulioa quattro anni dalla scomparsa (imagoeconomica) Roma, 15 luglio 2022 - Resta sospeso ilai quattro 007accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso ...

Con la decisione della Cassazione si così riducono i margini , in base a quanto si apprende, di potere celebrare un processo in Italia sul caso. I giudici della Suprema Corte erano chiamati ad ...Resta sospeso il processo ai presunti assassini di Giulio. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Roma ...007 egiziani imputati per l'del ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Resta sospeso il processo ai quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ...Confermato il verdetto della corte d'Appello e inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Roma Roma, 15 luglio 2022 - Resta sospeso il processo ai quattro 007 egiziani accusati di avere sequ ...