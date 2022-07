Milan, è fatta per il rinnovo di Ibrahimovic: la data (Di venerdì 15 luglio 2022) Zlatan Ibrahimovic © LaPresseL'intesa potrà essere formalizzata da qui all'inizio della prossima settimana, come spiegato dalla 'Gazzetta dello Sport'. Il contratto prevedrà una base fissa a cifre ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Zlatan© LaPresseL'intesa potrà essere formalizzata da qui all'inizio della prossima settimana, come spiegato dalla 'Gazzetta dello Sport'. Il contratto prevedrà una base fissa a cifre ...

Milan, è fatta per il rinnovo di Ibrahimovic: la data Il Milan e Ibrahimovic pronti a prolungare il loro rapporto, in arrivo il rinnovo di contratto per lo svedese. Ibrahimovic attualmente si trova in zona Lago di Garda e sta lavorando per recuperare dall'operazione effettuata al ginocchio sinistro il 25 maggio. BMW Italia nella sua "house" di via Verri nel cuore di Milano ha celebrato gli scudetti vinti nel 2021/22 dalle due squadre di cui è partner, il Milan e l'Olimpia.