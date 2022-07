Maurizio Costanzo smaschera Sonia Bruganelli | Vi dico io chi è davvero

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 15 luglio 2022)è stata riconfermata in qualità di opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Una decisione che ha spiazzato molti spettatori, visto che la notizia era del tutto inaspettata. E non mancano le critiche nei confronti della moglie di Paolo Bonolis. Ma, a tal proposito,ha voluto dire la sua.è uno di quei personaggi che hanno acquistato molta visibilità grazie a un reality show. La moglie di Paolo Bonolis è sempre stata molto attiva in televisione, ma solo dietro alle quinte. Invece adesso, dopo il suo ruolo da opinionista al GF VIP 6, tutti la conoscono e hanno avuto modo di scoprire qualcosa in più su di lei. Certo, la sua decisione di tornare per la seconda volta nei panni di opinionista è risultata a molti un po' ...