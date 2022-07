Leao | gol raddoppiati e strappi devastanti | i numeri della crescita | VIDEO

Pubblicità

OdeonZ__ : Gol raddoppiati, imprendibile a campo aperto: la crescita di Leao - MettiuLuperto : Immaginate una società che riesce ad avere un presidente capace di fare la spesa all’MD pur di sparagnare, un ds ch… - lakakadonkey : RT @Robmel1978: Ma avete già dimenticato i miracoli di Mike, la forza di Tomori-Kalulu-Kjaer, le scorribande di Theo, le battaglie di Sandr… - Robmel1978 : Ma avete già dimenticato i miracoli di Mike, la forza di Tomori-Kalulu-Kjaer, le scorribande di Theo, le battaglie… - sheva_gol : RT @Venom_1908: Alla fine lo vinciamo noi, Leao che piange come Ronaldo il fenomeno, Pioli come Cuper, Barella come Antonio Conte e Saeleme… -

La Gazzetta dello Sport

...che il nuovo proprietario rossonero non poteva trovare un modo migliore per "coinvolgere"nel ... per i quali ha giocato 115 partite segnando 27. La clausola Sei milioni di euro netti a ...Troppo poco, al netto dei diversi infortuni in cui è incappato e dell'esplosione diche ha di ...sì, ma soprattutto con l'atteggiamento e la cosiddetta 'aggressività agonistica' Rebic era ... Gol raddoppiati, imprendibile a campo aperto: la crescita di Leao non a caso è andato in doppia cifra sia con gli assist sia con i gol. C’è tanto di suo nel tricolore vinto dal gruppo rossonero. Chiaramente la dirigenza punta a blindarlo con un nuovo contratto.l’ultima stagione è stata difficile per Rebic che ha segnato solo due gol. Il croato ha riportato diversi infortuni e l’esplosione di Rafael Leao ha fatto perdere anche il posto da titolare.