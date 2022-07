Lautaro | ' Il dolore dell' anno scorso rimarrà a vita | ora torniamo a vincere'

Pubblicità

E perquel ricordo brucia ancora sotto pelle: "Ildell'anno scorso mi rimarrà a vita ma anche l'immagine dei tifosi e ora dobbiamo lavorare come fratelli per vincere". Ma, oltre la ...'La sconfitta in finale in Europa League è stata un grossoper la nostra squadra, ma ci ha ... Il mio abbraccio condi oggi Avevo bisogno di un po' d'amore dopo le corse della mattina. ...All’evento di presentazione delle maglie della prossima stagione, l’attaccante belga scherza con Barella e Lautaro Martinez che rilancia: «Sono felice di essere rimasto» ...L'Inter presenta le nuove maglie e Lukaku torna sull'addio ai nerazzurri: le parole del belga e di Lautaro Martinez ...