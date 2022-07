Il Salone Nautico di Genova sbarca a New York (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il 13 luglio in una location d'eccezione come il prestigioso Yacht Club di New York a Manhattan si è svolta per la prima volta negli Stati Uniti d'America la presentazione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Una preview del Salone Nautico che si svolgerà a Genova dal 22 al 27 Settembre prossimo. Per un evento così importante per tutto il segmento Nautico italiano si è scelto un luogo unico al mondo come New York Capitale del business in US. Con la sua eredità storica ed il suo prestigio, New York ha sempre svolto un ruolo da protagonista nel settore del yachting globale e insieme a Miami e Fort Lauderdale in Florida svolgono un ruolo di primo piano nel settore della ricerca, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il 13 luglio in una location d'eccezione come il prestigioso Yacht Club di Newa Manhattan si è svolta per la prima volta negli Stati Uniti d'America la presentazione delInternazionale di. Una preview delche si svolgerà adal 22 al 27 Settembre prossimo. Per un evento così importante per tutto il segmentoitaliano si è scelto un luogo unico al mondo come NewCapitale del business in US. Con la sua eredità storica ed il suo prestigio, Newha sempre svolto un ruolo da protagonista nel settore del yachting globale e insieme a Miami e Fort Lauderdale in Florida svolgono un ruolo di primo piano nel settore della ricerca, ...

Pubblicità

LocalPage3 : Il Salone Nautico di Genova sbarca a New York - fisco24_info : Il Salone Nautico di Genova sbarca a New York: (Adnkronos) - Il 13 luglio in una location d’eccezione come il prest… - lifestyleblogit : Il Salone Nautico di Genova sbarca a New York - - italiaserait : Il Salone Nautico di Genova sbarca a New York - TV7Benevento : Il Salone Nautico di Genova sbarca a New York - -