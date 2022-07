Gas, l’Ue guarda all’Azerbaigian: von der Leyen vola a Baku. E le forniture continuano a crescere (Di venerdì 15 luglio 2022) La commissaria Ue all’energia, Kadri Simson, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si recheranno lunedì nella capitale azera Baku. L’obiettivo è dare vigore alla cooperazione tra l’Unione e l’Azerbaigian in materia di energia. Nello specifico, l’Ue intende potenziare l’approvvigionamento di gas attraverso il corridoio meridionale per far fronte alla sempre maggiore diminuzione di forniture provenienti dalla Russia, che ora rischiano di fermarsi del tutto dopo gli annunciati lavori di manutenzione al condotto Nordstream 1 che secondo il Cremlino non procederebbero regolarmente. «La diversificazione delle nostre importazioni di energia è una priorità assoluta per l’Ue» scrive la Commissione in una nota. I dati del corridoio Meridionale Il gas azero giunge in Europa ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) La commissaria Ue all’energia, Kadri Simson, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der, si recheranno lunedì nella capitale azera. L’obiettivo è dare vigore alla cooperazione tra l’Unione e l’Azerbaigian in materia di energia. Nello specifico,intende potenziare l’approvvigionamento di gas attraverso il corridoio meridionale per far fronte alla sempre maggiore diminuzione diprovenienti dalla Russia, che ora rischiano di fermarsi del tutto dopo gli annunciati lavori di manutenzione al condotto Nordstream 1 che secondo il Cremlino non procederebbero regolarmente. «La diversificazione delle nostre importazioni di energia è una priorità assoluta per» scrive la Commissione in una nota. I dati del corridoio Meridionale Il gas azero giunge in Europa ...

