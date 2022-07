Fare sport d’estate: 5 consigli per allenarsi quando fa caldo (Di venerdì 15 luglio 2022) In estate, a causa del caldo, è più difficile allenarsi. Le alte temperature inducono spesso alla tentazione di abbandonare le scarpe da ginnastica per restare al fresco del climatizzatore oppure su una bella spiaggia. Per non rinunciare all’allenamento, nonostante l’afa e il caldo, è opportuno seguire alcune regole fondamentali, in modo da non sottoporre il nostro corpo a stress eccessivo e Fare sport nelle migliori condizioni possibili.Innanzitutto bisogna scegliere l’orario migliore per allenarsi all’aria aperta. Evitare, dunque, le ore più calde del giorno. Per l’allenamento l’orario migliore è la mattina presto, fino alle 9. In alternativa la sera.E’ bene Fare molta attenzione all’alimentazione, evitando pasti molto pesanti. Preferire frutta e verdura di stagione, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) In estate, a causa del, è più difficile. Le alte temperature inducono spesso alla tentazione di abbandonare le scarpe da ginnastica per restare al fresco del climatizzatore oppure su una bella spiaggia. Per non rinunciare all’allenamento, nonostante l’afa e il, è opportuno seguire alcune regole fondamentali, in modo da non sottoporre il nostro corpo a stress eccessivo enelle migliori condizioni possibili.Innanzitutto bisogna scegliere l’orario migliore perall’aria aperta. Evitare, dunque, le ore più calde del giorno. Per l’allenamento l’orario migliore è la mattina presto, fino alle 9. In alternativa la sera.E’ benemolta attenzione all’alimentazione, evitando pasti molto pesanti. Preferire frutta e verdura di stagione, ...

