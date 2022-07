Crisi di governo / Al via Assemblea parlamentari Cinque stelle con Conte. Letta: M5s resti in partita. No di Forza Italia (Di venerdì 15 luglio 2022) Il premier rientrerà in anticipo dalla missione della prossima settimana ad Algeri. L’ intervento di Draghi dovrebbe essere mercoledì al Senato Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 luglio 2022) Il premier rientrerà in anticipo dalla missione della prossima settimana ad Algeri. L’ intervento di Draghi dovrebbe essere mercoledì al Senato

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Crisi di governo, Orlando (Pd): 'Non percorribili ipotesi senza il M5s' #ministrodellavoro #movimento #andreaorlando… - balestro_beppe : RT @emmabonino: Non si capisce cosa vogliano i 5S. Magari dovrebbero prendere uno xanax. Bisogna lavorare per fare in modo che l’esperienza… -