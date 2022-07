Coppia con 37 anni di differenza d’età vuole dimostrare che l’amore non ha età – parlano di avere un bambino (Di venerdì 15 luglio 2022) Molte persone vivono secondo la filosofia che l’amore non ha età. Ma nonostante al mondo ci siano diversi esempi di coppie con molta differenza d’età che riescono a far funzionare la relazione, ci sono anche tante persone che pensano che ci sia un limite a tutto. Come nel caso di Cheryl e Quran: tra loro ci sono 37 anni di differenza, e a tanti la cosa non piace. Ma invece di farsi abbattere dai commenti cattivi, loro condividono il loro amore su internet. L’americano Quran McCain ha 24 anni mentre sua moglie Cheryl ne ha 61. Si sono sposati lo scorso settembre e sono felici da allora, come ha rivelato Hrtwarming. 37 anni di differenza La grande differenza d’età che c’è tra loro scatena commenti da parte ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 15 luglio 2022) Molte persone vivono secondo la filosofia chenon ha età. Ma nonostante al mondo ci siano diversi esempi di coppie con moltache riescono a far funzionare la relazione, ci sono anche tante persone che pensano che ci sia un limite a tutto. Come nel caso di Cheryl e Quran: tra loro ci sono 37di, e a tanti la cosa non piace. Ma invece di farsi abbattere dai commenti cattivi, loro condividono il loro amore su internet. L’americano Quran McCain ha 24mentre sua moglie Cheryl ne ha 61. Si sono sposati lo scorso settembre e sono felici da allora, come ha rivelato Hrtwarming. 37diLa grandeche c’è tra loro scatena commenti da parte ...

