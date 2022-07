Cody Rhodes | “Durante l’intervento ho rischiato di avere un’emorragia”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il grande assente di quest’ultimo periodo in quel di Raw è sicuramenteche dal suo ritorno era sempre stato un’ottima attrazione per i fan. Come tutti ben sappiamoè alle prese con il recupero dall’infortunio al muscolo pettorale che lo terrà fermo ai box ancora per un po’ di tempo. Non mi dicono una data certa In una recente intervista l’American Nightmare ha rivelato alcuni dettagli sia della sua operazione che del suo recupero, infatti ha affermato che i dottori non vogliono dirgli una data precisa per il suo ritorno perchè temono che lo stessopossa cercare in tutti i modi di affrettare i tempi. In più ha rivelato chel’operazione c’era troppo sangue e ha, ecco le sue parole: “L’ultima volta che ...