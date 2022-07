Capri, conto alle stelle in noto bar: clienti pagano 78 euro per caffè e cornetti (Di venerdì 15 luglio 2022) Colazione “salata” per un gruppo di turisti in vacanza a Capri. Al bar Piazzetta la comitiva ha consumato 6 cornetti (tre al cioccolato, uno alla crema e due vuoti), 3 caffè, un cappuccino e due latte macchiato. Per un totale di 78 euro. Capri, conto alle stelle in noto bar: clienti pagano 78 euro per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Colazione “salata” per un gruppo di turisti in vacanza a. Al bar Piazzetta la comitiva ha consumato 6(tre al cioccolato, uno alla crema e due vuoti), 3, un cappuccino e due latte macchiato. Per un totale di 78inbar:78per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

LinaPenny1 : RT @zazoomblog: Colazione salata per alcuni turisti in vacanza a Capri: conto da 78 euro per 6 cornetti 3 cappuccini e 3 caffè - #Colazion… - Rob15112862 : Vai a Capri ti siedi in Piazzetta e pensi di pagare il cornetto e il cappuccino come nella bocciofila di Rogoredo?… - zazoomblog : Colazione salata per alcuni turisti in vacanza a Capri: conto da 78 euro per 6 cornetti 3 cappuccini e 3 caffè -… - giulia0268 : Capri, conto da 78 euro per la colazione: «Abbiamo preso solo 6 cornetti, 3 cappuccini e 2 caffè» - LucaStanisci : Capri, conto da 78 euro per la colazione: «Abbiamo preso solo 6 cornetti, 3 cappuccini e 2 caffè» -