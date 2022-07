Bonus affitto, allungati i tempi per il credito d’imposta: info e dettagli (Di venerdì 15 luglio 2022) Spuntano novità riguardanti il Bonus affitto imprese turistiche. Infatti è stato allungato il tempo per il credito d’imposta Sono tante le novità riguardanti il Bonus affitto imprese turistiche. In queste ore il credito d’imposta per le imprese turistiche e per le piscine spetta in relazione ai canoni pagati fino al 29 agosto 2022, e non fino al 30 giugno: tutte le novità in arrivo. Tutte le novità riguardanti il nuovo sussidio del governo (via WebSource)In queste ore sono spuntate novità riguardanti il Bonus affitto imprese turistiche 2022. Infatti se in precedenza il credito d’imposta per le imprese turistiche e per le piscine spettava in relazione ai canoni pagati ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 15 luglio 2022) Spuntano novità riguardanti ilimprese turistiche. Infatti è stato allungato il tempo per ilSono tante le novità riguardanti ilimprese turistiche. In queste ore ilper le imprese turistiche e per le piscine spetta in relazione ai canoni pagati fino al 29 agosto 2022, e non fino al 30 giugno: tutte le novità in arrivo. Tutte le novità riguardanti il nuovo sussidio del governo (via WebSource)In queste ore sono spuntate novità riguardanti ilimprese turistiche 2022. Infatti se in precedenza ilper le imprese turistiche e per le piscine spettava in relazione ai canoni pagati ...

