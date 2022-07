Bimbo morto a Sharm el-Sheikh: indagini aperte, potrebbe non essere intossicazione alimentare (Di venerdì 15 luglio 2022) Sabato 16 luglio i funerali di Andrea a Palermo, dalla prossima settimana i genitori potrebbero essere sentiti in procura. Nessuna risposta per ora dalle due autopsie sul corpo del bambino Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 luglio 2022) Sabato 16 luglio i funerali di Andrea a Palermo, dalla prossima settimana i genitorirosentiti in procura. Nessuna risposta per ora dalle due autopsie sul corpo del bambino

