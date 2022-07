Anticipazioni Una Vita, la puntata di oggi 15 Luglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre Anticipazioni di Una Vita su Zon.it. Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 15 Luglio Luzdivina chiede scusa a Marcelo per avere parlato della nipote Sara a Genoveva, ma il maggiordomo noncrede alla sincerità delle sue scuse. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 15 luglio 2022)Una. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostredi Unasu Zon.it.Una: ladi15Luzdivina chiede scusa a Marcelo per avere parlato della nipote Sara a Genoveva, ma il maggiordomo noncrede alla sincerità delle sue scuse. Segui ZON.IT su Google News.

