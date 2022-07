Ultime Notizie Roma del 14-07-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto questa mattina aEugenio Scalfari fondatore di Repubblica aveva 98 anni il MoVimento 5 Stelle non voterà la fiducia di oggi in Senato al Decreto aiuti Governo era un passo dalla crisi non con la scelta Adesso momento il ministro d’incà lettera di Maio Chiedono una verifica di maggioranza premono per elezioni Fratelli d’Italia lega con Salvini che sempre Berlusconi parla di piena sintonia nel centro-destra Con ogni probabilità oggi dopo che l’annuncio del MoVimento 5 Stelle di non votare la fiducia al senato sul decreto aiuti si tradurrà In pratica con l’uscita dei parlamentari pentastellati dall’aula di Palazzo Madama draghi sale al colle per fare i ferire della pressione della maggioranza ma ...