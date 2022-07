Ucraina | procuratore generale | ' 17 morti tra cui 2 bambini e decine feriti in attacco a Vinnytsia'

Pubblicità

Luxgraph : Roman Polanski, il nuovo procuratore di Los Angeles potrebbe riaprire il caso di stupro #corriere #news #2022… - TheHunter_68 : RT @mall_atti: Procuratore Gen.????dall'inizio del conflitto 349 bambini uccisi652 feriti. Penso a quei giornalisti una parte di loro sono ????… - mall_atti : Procuratore Gen.????dall'inizio del conflitto 349 bambini uccisi652 feriti. Penso a quei giornalisti una parte di lor… - colonnelloedi : Il 12 luglio, l'ufficio del procuratore della regione di Ivano-Frankivsk (Ucraina occidentale) ha riferito che un t… - Fabio26405960 : 12 luglio, l'ufficio del procuratore della regione di Ivano-Frankivsk (Ucraina occidentale) ha riferito che un trib… -

RaiNews

, Papa Francesco: voglio andare a Mosca a incontrare Putin "A Kiev per ora non vado. Ho ... Giustizia, Francesco Lo Voi è il nuovodi Roma Il nuovo capo della procura, proveniente da ...... cui si sono aggiunti per primi l'Italia e tutta l'Unione Europea, ha promosso il referall ex articolo 14, la richiesta di indagini per i crimini inche ha legittimato ilKarim ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 141 - Mosca: il funzionamento Nord Stream dipenderà dai partner - Mosca: il funzionamento Nord Stream dipenderà dai partner Kiev, 14 lug. (Adnkronos) – Si aggrava ancora il bilancio delle vittime nell’attacco russo di stamattina a Vinnytsia, città capoluogo dell’omonimo distretto ucraino. Sono 17 i morti, fra cui 2 bambini ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...