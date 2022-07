Sky Ultim’ora | Addio ufficiale: la notizia arriva inaspettata (Di giovedì 14 luglio 2022) Cancellazione shock per gli spettatori di Sky: l’amato talent chiude i battenti, stroncatura definitiva dal palinsesto. Sky (fonte youtube)Le maggiori emittenti sono da settimane alle prese con revisioni frenetiche dei loro palinsesti in vista della prossima stagione televisiva. Grazie alla pausa estiva i conduttori di punta si stanno godendo le meritate ferie in prestigiosi luoghi di villeggiatura, mentre dietro le quinte i lavori fervono senza sosta. Anche Sky non fa eccezione, e nelle ultime ore sta circolando un’indiscrezione bomba: un noto talent abbasserà definitivamente la serranda, lasciando il pubblico orfano di un’amata parentesi di intrattenimento. Sky, la sentenza è giunta: Italia’s Got Talent stroncato dai vertici Sky, Italia’s Got Talent (fonte youtube)Il celebre talent-show occupato a scovare i talenti grezzi degli aspiranti artisti ha varato la sua prima edizione su ... Leggi su specialmag (Di giovedì 14 luglio 2022) Cancellazione shock per gli spettatori di Sky: l’amato talent chiude i battenti, stroncatura definitiva dal palinsesto. Sky (fonte youtube)Le maggiori emittenti sono da settimane alle prese con revisioni frenetiche dei loro palinsesti in vista della prossima stagione televisiva. Grazie alla pausa estiva i conduttori di punta si stanno godendo le meritate ferie in prestigiosi luoghi di villeggiatura, mentre dietro le quinte i lavori fervono senza sosta. Anche Sky non fa eccezione, e nelle ultime ore sta circolando un’indiscrezione bomba: un noto talent abbasserà definitivamente la serranda, lasciando il pubblico orfano di un’amata parentesi di intrattenimento. Sky, la sentenza è giunta: Italia’s Got Talent stroncato dai vertici Sky, Italia’s Got Talent (fonte youtube)Il celebre talent-show occupato a scovare i talenti grezzi degli aspiranti artisti ha varato la sua prima edizione su ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, POGBA È ATTERRATO A TORINO TRA POCO LE IMMAGINI LIVE SU SKY SPORT 24 #SkySport #SkyCalciomercato #Juve #Pogba - Ggmar00 : RT @BisInterista: Ultim'ora Sky: Inter, idea Draghi a parametro zero. - _IlBoris : RT @BisInterista: Ultim'ora Sky: Inter, idea Draghi a parametro zero. - salamalekumismo : RT @BisInterista: Ultim'ora Sky: Inter, idea Draghi a parametro zero. - BisInterista : Ultim'ora Sky: Inter, idea Draghi a parametro zero. -

Calciomercato Juventus, ultim'ora Sky: cessione immediata e 'acconto' per il bomber Calciomercato Juventus, il bianconero in prestito al Bologna e ciò potrebbe far presagire ad uno sconto per il bomber. Il Bologna prende in prestito Cambiaso dalla Juventus, il giovane neo arrivato è ... Koulibaly in partenza da Milano verso Londra per firmare con il Chelsea - Arriva l'annuncio di Sky Sport che rivela dei contratti scambiati tra le parti e le visite mediche del giocatore che ci saranno domani. Ecco quanto riferito in particolare dal collega Gianluca Di ... Calciomercato Juventus, il bianconero in prestito al Bologna e ciò potrebbe far presagire ad uno sconto per il bomber. Il Bologna prende in prestito Cambiaso dalla Juventus, il giovane neo arrivato è ...Arriva l'annuncio diSport che rivela dei contratti scambiati tra le parti e le visite mediche del giocatore che ci saranno domani. Ecco quanto riferito in particolare dal collega Gianluca Di ...