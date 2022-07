Scalfari | padre Spadaro | “Con il Papa un rapporto oltre la relazione intellettuale”

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Città del Vaticano, 14 lug.(Adnkronos) (Dav/Adnkronos)Francesco ed Eugenio: la laicità e la fede, unche andava al di là della “e dei contenuti: due persone che avevano cura l’uno dell’altro”.Antonio, direttore di Civiltà Cattolica molto vicino al, come racconta in una intervista all’Adnkronos, è sempre rimasto “colpito” dal modo in cui il fondatore di Repubblica, un ateo sempre alla ricerca, si rapportasse col Pontefice col quale negli anni è nata una amicizia sincera. Il direttore di Civiltà Cattolica aveva incontratoin diverse occasioni. Tra le ultime, racconta, “alla presentazione di un volume dedicato al dialogo tra il ...

È un rivoluzionario, è fondamentale': così Eugenioin una delle sue ultime apparizioni televisive. Un'amicizia ricambiata tra due grandi vecchi, che si sono incontrati più volte. A...Abbiamo perduto il fondatore, ildi questo giornale, "il Direttore" come l'ho sempre chiamato ... E per questo voglio trasmettervi il valore non solo umano ma identitario checi ha donato ...Le conversazioni tra il fondatore di Repubblica, scomparso a 98 anni, e il pontefice, iniziarono con un dialogo voluto proprio dal Papa.Protagonista di un giornalismo laico, Eugenio Scalfari (6 aprile 1924- 14 luglio 2022) è stato soprattutto un giornalista e intellettuale che, pur non nascondendo mai il suo ateismo, non ha esitato a ...