Scalfari, aula del Senato lo ricorda con un minuto di silenzio (Di giovedì 14 luglio 2022) L'aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio per commemorare Eugenio Scalfari, il giornalista fondatore del quotidiano La Repubblica scomparso oggi all'età di 98 anni.

Arik27Giovanni : Ho iniziato a leggere Repubblica alle medie, per caso, mi piaceva il formato tabloid che ricopriva perfettamente il… - EugeneAndHisAxe : Qualcuno avvisi i senatori in aula che appellarsi alla figura di Scalfari è ignobile. - Affaritaliani : Morte Eugenio Scalfari, il minuto di silenzio dell'aula del Senato - Cinquantenni : #14luglio 'e' un segno del destino oggi la presa della bastiglia in Francia' in diretta TV la Presidente Casellati… - Perdukistan : Pensa lo sculo di Conte fa uscire i suoi dall’Aula quando muore il “padre della patria” Eugenio Scalfari -