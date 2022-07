Sapete quanto guadagna chi lavora in autogrill?

Leggi su consumatore

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il lavoro inè un impiego nel settore della ristorazione inserito in un luogo particolare.simediamente? L’è un luogo di passaggio che in tempi recenti Augè avrebbe definito un non luogo. La sua caratterizzazione non è nell’identità, ma nell’offrire i servizi di cui chi è in viaggio ha bisogno. Spesso L'articolo proviene da Consumatore.com.