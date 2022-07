Salario minimo | la mediazione del Pd è un’altra farsa

(Di giovedì 14 luglio 2022) La verità è che c’è un fronte compatto, che va dalle imprese ai sindacati e foraggiato da quasi tutti i partiti fatta eccezione per il M5S, che è contrario all’introduzione del. Il motivo? Le parti sociali temono di perdere porzioni di potere nella contrattazione. E Il Governo non ha né la voglia né la capacità di opporsi a tale blocco., l’ipotesi allo studio del Governo è debolissima e non risolve affatto il problema delle buste paga da fame Dunque anche se il premier, per dare un contentino al Movimento Cinque Stelle, ha affermato che intende muoversi nella direzione del, indicata a gran voce dall’Europa, l’ipotesi allo studio dell’Esecutivo è debolissima e non risolve affatto il problema delle buste paga da fame. Ricordiamo che sono oltre ...

Pubblicità

ZanAlessandro : Pnrr, taglio del cuneo fiscale, salario minimo, la lotta per i diritti in Parlamento. Una #crisidigoverno ora blocc… - carlosibilia : Da giorni ci chiamano irresponsabili perché chiediamo con forza il #salariominimo. Oggi Draghi annuncia un provvedi… - SBuffagni : L’agenda dei temi dal 2018 è sempre quella del @Mov5Stelle Sento e leggo da anni Soloni che giudicano, criticano m… - Franco88386632 : RT @gadlernertweet: Equità fiscale, pensioni, ammortizzatori sociali, sgravi sulle buste paga, limiti ai contratti a termine, salario minim… - Paola95562261 : RT @Cavalodiritorno: #Draghi si propone di portare il #salariominimo a €5,00 all'ora,#Conte l'aveva chiesto a €9,00. Quanto vorrei vedere… -

Mettere in discussione il governo mentre si approva un decreto importante che si chiama per l'appunto Aiuti, alla vigilia di un provvedimento atteso come ile l'apertura di un tavolo ...... magari inserendo nel suo nuovo 'cronoprogramma' qualcuna delle richieste arrivate dal Movimento 5 Stelle, tra cui il. Se così, perché mai gli altri partiti dovrebbero restare a ...Crisi di governo in Italia. Quali sono le cause spiegate in 4 punti. Ecco cosa succede ora e quando si potrebbe votare. Ultimissime news. Perché si parla di crisi di governo L’esecutivo guidato dal p ...L'esortazione arriva dalle Acli, secondo cui «va rafforzata la rappresentanza e la partecipazione dei lavoratori nelle aziende». L'invito a individuare un «apposito indice di misurazione» ...