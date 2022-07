Roma-Ostia, la ‘disperazione del Comitato dei Pendolari: prima Zingaretti, poi il Cotral… (Di giovedì 14 luglio 2022) Un problema ormai cronico quello che investe i Pendolari ostiensi, da tempi lontani (loro!) ‘a servizio’ delle bizze di un collegamento ‘ferroviario’ a dir poco fatiscente. Non c’è infatti giorno che non ne capiti una: guasti, mancanze di elettricità, incidenti, furti, risse, insomma, aver a che fare con questo tipo di collegamento è tornare al Far West, quando si sapeva a che ora partiva una diligenza, ma non se poi sarebbe arrivata! Ed oggi, dagli amici del ‘Comitato Pendolari Roma-Ostia’ riceviamo e volentieri pubblichiamo: Roma-Ostia: cambiano i suonatori ma la musica rimane la stessa! “Dallo scorso 1° luglio la gestione delle ferrovie ex-concesse è passata da ATAC a ASTRAL (per le infrastrutture) e COTRAL (per l’erogazione del servizio). La tanto strombazzata ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) Un problema ormai cronico quello che investe iostiensi, da tempi lontani (loro!) ‘a servizio’ delle bizze di un collegamento ‘ferroviario’ a dir poco fatiscente. Non c’è infatti giorno che non ne capiti una: guasti, mancanze di elettricità, incidenti, furti, risse, insomma, aver a che fare con questo tipo di collegamento è tornare al Far West, quando si sapeva a che ora partiva una diligenza, ma non se poi sarebbe arrivata! Ed oggi, dagli amici del ‘’ riceviamo e volentieri pubblichiamo:: cambiano i suonatori ma la musica rimane la stessa! “Dallo scorso 1° luglio la gestione delle ferrovie ex-concesse è passata da ATAC a ASTRAL (per le infrastrutture) e COTRAL (per l’erogazione del servizio). La tanto strombazzata ...

