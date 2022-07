Non solo d’aria vivono i protagonisti dei romanzi (Di giovedì 14 luglio 2022) Sul New York Times c’è una rubrica, By the book, che ruota intorno a un’idea semplice e non originale, ma condotta con garbo ed efficacia: autrici e autori – a L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 luglio 2022) Sul New York Times c’è una rubrica, By the book, che ruota intorno a un’idea semplice e non originale, ma condotta con garbo ed efficacia: autrici e autori – a L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Inter : Non è solo una maglia, è il nostro passato, presente e futuro. Continuiamo a lottare insieme per raggiungere il pr… - CarloCalenda : #Conte, l’avvocato del popolo, il punto di riferimento dei progressisti, si accinge a far cadere un Governo presied… - marattin : Lo scostamento si può fare per grave recessione o per calamità o disastro. La recessione (per fortuna) non c’è, il… - clastella2017 : RT @Stefano_Re: “Un consenso libero e informato non è possibile allorquando i componenti dei sieri e i meccanismi sul loro funzionamento so… - susanna769 : RT @CarloCalenda: #Conte, l’avvocato del popolo, il punto di riferimento dei progressisti, si accinge a far cadere un Governo presieduto da… -