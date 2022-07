La star di Stranger Things 4 Joseph Quinn risponde alle lodi dei fan (Di giovedì 14 luglio 2022) Joseph Quinn, attore che ha interpretato Eddie Munson in Stranger Things, è diventato in brevissimo tempo uno degli attori più amati del cast della serie targata Netflix. L’attore ha ricevuto moltissimi complimenti per la sua interpretazione di Eddie, che è diventato un personaggio iconico della serie. Joseph Quinn e i complimenti dei fan Per promuovere la serie, visto l’enorme successo che ha avuto tra il pubblico, l’attore ha partecipato allo Showmasters Comic Con a Londra. Durante il panel, una ragazza ha complimentato l’attore per essersi dimostrato disponibile e gentile durante la confusione dell’evento. L’attore, commosso, non ha trattenuto le lacrime e ha apprezzato le parole della fan. Il video è diventato virale su Twitter e ha dato ai fan un motivo in più per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 luglio 2022), attore che ha interpretato Eddie Munson in, è diventato in brevissimo tempo uno degli attori più amati del cast della serie targata Netflix. L’attore ha ricevuto moltissimi complimenti per la sua interpretazione di Eddie, che è diventato un personaggio iconico della serie.e i complimenti dei fan Per promuovere la serie, visto l’enorme successo che ha avuto tra il pubblico, l’attore ha partecipato allo Showmasters Comic Con a Londra. Durante il panel, una ragazza ha complimentato l’attore per essersi dimostrato disponibile e gentile durante la confusione dell’evento. L’attore, commosso, non ha trattenuto le lacrime e ha apprezzato le parole della fan. Il video è diventato virale su Twitter e ha dato ai fan un motivo in più per ...

Pubblicità

marzia21567917 : RT @Giuh_h: l'urgenza estiva di recuperare la saga star wars mentre ho in corso la lettura del grishaverse e i rewatch di stranger things e… - neverloland : il modo in cui sotto tutti i video degli Iron Maiden e Metallica ci siano solo commenti dedicati ad Eddie Munson. S… - claudiarya1 : L’insanità mentale del fandom di stranger things… io pensavo di averle viste tutte con Star Wars ma non c’è mai fin… - starwarsnewsit : Stranger Things: il finale della Stagione 4 è un omaggio a Star Wars - - Cosmopolitan_IT : Tutte le domande che quelli che hanno visto Stranger Things 4 continuano a farsi -