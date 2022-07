I’m here to show the world…again (Di giovedì 14 luglio 2022) Quanti prevedevano che una puntata di Raw nel 2022 potesse concludersi con Ziggler sul ring con steso ai suoi piedi uno dei wrestler più promettenti della federazione?Credo che proprio nessuno ormai si sarebbe azzardato in una scommessa simile. Da tempo il suo tag-team con Robert Roode è sceso nelle gerarchie e raramente appaiono in tv, eppure la scorsa puntata si è conclusa nel modo in cui vi ho appena ricordato, quindi non resta da chiederci cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane per l’ex Spirit Squad. L’ultima esperienza rilevante di Dolph risale alla scorsa primavera, quando a sorpresa ha partecipato a NXT e in breve tempo è addirittura diventato campione dello show in giallo. Il suo regno è stato breve, nato per dare più visibilità al terzo show WWE e soprattutto per rafforzare lo status di Bron Breakker, figlio d’arte su cui i ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 14 luglio 2022) Quanti prevedevano che una puntata di Raw nel 2022 potesse concludersi con Ziggler sul ring con steso ai suoi piedi uno dei wrestler più promettenti della federazione?Credo che proprio nessuno ormai si sarebbe azzardato in una scommessa simile. Da tempo il suo tag-team con Robert Roode è sceso nelle gerarchie e raramente appaiono in tv, eppure la scorsa puntata si è conclusa nel modo in cui vi ho appena ricordato, quindi non resta da chiederci cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane per l’ex Spirit Squad. L’ultima esperienza rilevante di Dolph risale alla scorsa primavera, quando a sorpresa ha partecipato a NXT e in breve tempo è addirittura diventato campione delloin giallo. Il suo regno è stato breve, nato per dare più visibilità al terzoWWE e soprattutto per rafforzare lo status di Bron Breakker, figlio d’arte su cui i ...

