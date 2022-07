Gruppo Wartsila, pochi minuti di video collegamento per comunicare il licenziamento di 450 persone nel sito di Trieste (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Gruppo finlandese Wärtsilä ha reso noto stamani con una nota che intende centralizzare la produzione di motori 4 tempi a Vaasa in Finlandia cessando quindi l’attività produttiva di motori per navi nel sito di Bagnoli della Rosandra, vicino a Trieste. A rischio sono circa 450 addetti sui circa 970 occupati nell’impianto. Il sito triestino si concentrerà, secondo i piani del Gruppo, su Ricerca e Sviluppo, vendita, assistenza e formazione, project management, sourcing. Il confronto tra azienda, Istituzioni e sindacati “avrà luogo nei termini e con le modalità di legge”, si legge nella nota. “Siamo sorpresi e molto irritati per la decisione ingiustificata e scorretta di Wartsila che improvvisamente ha comunicato la chiusura della linea produttiva a Trieste. Mi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilfinlandese Wärtsilä ha reso noto stamani con una nota che intende centralizzare la produzione di motori 4 tempi a Vaasa in Finlandia cessando quindi l’attività produttiva di motori per navi neldi Bagnoli della Rosandra, vicino a. A rischio sono circa 450 addetti sui circa 970 occupati nell’impianto. Iltriestino si concentrerà, secondo i piani del, su Ricerca e Sviluppo, vendita, assistenza e formazione, project management, sourcing. Il confronto tra azienda, Istituzioni e sindacati “avrà luogo nei termini e con le modalità di legge”, si legge nella nota. “Siamo sorpresi e molto irritati per la decisione ingiustificata e scorretta diche improvvisamente ha comunicato la chiusura della linea produttiva a. Mi sono ...

