Governo, Lega: no a settimane paralisi, non avere paura voto (Di giovedì 14 luglio 2022) "E' impensabile che l'Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola agli italiani". E' quanto afferma la Lega in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) "E' impensabile che l'Italia debba subirediin un momento drammatico come questo, nessuno deve averdi restituire la parola agli italiani". E' quanto afferma lain una ...

Pubblicità

borghi_claudio : Vedo e leggo lievi imprecisioni. La fiducia al governo non ha quorum. Ci vuole la maggioranza semplice. Draghi si d… - borghi_claudio : @lucafrascone2 Vuol dire che chi pensa che in caso di strappo del M5S la Lega (a quel punto diventata decisiva) ten… - MediasetTgcom24 : Governo, Lega: 'Maggioranza non c'è più, la parola passi agli italiani' | Meloni: 'Tutti a casa e voto subito'… - massimo_boscia : @il_latinista Credo sappia bene quanto sarebbe folle per la Lega proseguire al governo conclusa la missione che die… - repubblica : Governo in bilico, Letta: 'La crisi si apre in Parlamento'. Anche la Lega valuta la verifica di maggioranza: cosa s… -