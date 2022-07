Google: Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante (Di giovedì 14 luglio 2022) Google ha visto l’avvio di un’istruttoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza nei suoi confronti, nell’ipotesi della violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, ovvero “abuso di posizione dominante.” Secondo l’Antitrust, Google riveste attualmente, in Europa, una posizione dominante nel mercato dei dati, tuttavia abusandone e impedendo il rispetto dei diritti dei consumatori: nello specifico, quello del pieno possesso e fruizione dei dati personali. Un comportamento tale che appunto potrebbe, secondo l’Autorità “comprimere il diritto alla portabilità dei dati personali“, limitando i benefici fruibili dai privati. Nel mirino il tentativo di Google di ostacolare “l’interoperabilità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 luglio 2022)ha visto l’avvio di un’da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza nei suoi confronti, nell’ipotesi della violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, ovvero “di.” Secondo l’riveste attualmente, in Europa, unanel mercato dei dati, tuttavia abusandone e impedendo il rispetto dei diritti dei consumatori: nello specifico, quello del pieno possesso e fruizione dei dati personali. Un comportamento tale che appunto potrebbe, secondo l’Autorità “comprimere il diritto alla portabilità dei dati personali“, limitando i benefici fruibili dai privati. Nel mirino il tentativo didi ostacolare “l’interoperabilità ...

