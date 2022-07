Gas e recessione | ora l’Europa ammette la catastrofe

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 14 luglio 2022) Cominciano i primi segnali negativi per l’economia europea. Le due conseguenze sono ben identificabili: le restrizioni dell’ultimo biennio, dovute alla pandemia, e l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. A dirlo non è un cattivo filo-russo, oppure un irresponsabile non vaccinato; al contrario, è il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. Presentando le previsioni economiche d’estate dell’Unione, l’ex premier italiano ha confessato di dover rivalutare fortemente al ribasso i tassi di crescita del continente: essi, infatti, rimarranno invariati rispetto a questa primavera. E quindi pari al 2,7 per cento. Specificatamente per il caso italiano, la crescita sfiorerebbe il 3 per cento nel 2022 e l’uno per cento per l’anno prossimo. Tali dati potrebbero presentare un certo conforto, se visti singolarmente. Nonostante tutto, non dobbiamo dimenticare come l’economia del nostro ...