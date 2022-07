Elodie al concerto di Marracash: tra i due è di nuovo amore? (Di giovedì 14 luglio 2022) Ritorno di fiamma in corso tra Elodie e Marracash? La cantante ieri era in prima fila al concerto dell’ex compagno La storia d’amore tra Elodie e Marracash è giunta al capolinea già da un po’ ma i loro moltissimi fan continuano a sperare in una loro riconciliazione. Un ritorno di fiamma potrebbe essere già in corso? Alcuni indizi fanno ben sperare che i due abbiamo ripreso a frequentarsi, semplice amicizia o c’è dell’altro? Elodie e Marracash (Screenshot da Instagram)L’amatissima cantante ieri sera ha assistito al concerto del rapper a Stupinigi Sonic Park a Torino. In prima fila ha ripreso alcuni momenti dell’esibizione dell’ex tra le sue Instagram Stories, in una di queste si vede lei che sorride e applaudisce alla ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 14 luglio 2022) Ritorno di fiamma in corso tra? La cantante ieri era in prima fila aldell’ex compagno La storia d’traè giunta al capolinea già da un po’ ma i loro moltissimi fan continuano a sperare in una loro riconciliazione. Un ritorno di fiamma potrebbe essere già in corso? Alcuni indizi fanno ben sperare che i due abbiamo ripreso a frequentarsi, semplice amicizia o c’è dell’altro?(Screenshot da Instagram)L’amatissima cantante ieri sera ha assistito aldel rapper a Stupinigi Sonic Park a Torino. In prima fila ha ripreso alcuni momenti dell’esibizione dell’ex tra le sue Instagram Stories, in una di queste si vede lei che sorride e applaudisce alla ...

