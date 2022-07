Drammatico incidente a Grosseto, il bilancio è tragico: 4 morti e 6 feriti (Di giovedì 14 luglio 2022) Il tragico incidente è avvenuto sulla strada provinciale 152 a Grosseto questa mattina, giovedì 14 luglio. Un’auto ha sbandato e ha travolto un gruppo di ciclisti. La vettura avrebbe preso in pieno i ciclisti e il bilancio dell’urto è gravissimo: si contano almeno quattro morti e diversi feriti. Grosseto, un’auto travolge un gruppo di ciclisti Il dramma si è avvenuto nella zona di Braccagni, alla periferia nord di Grosseto. L’auto viaggiava sulla strada provinciale 152, all’altezza dell’incrocio con via dei Pupilli e del passaggio a livello di Braccagni. Il mezzo quattro ruote proveniva da Braccagni e viaggiava in direzione Madonnino mentre i ciclisti venivano da Massa Marittima e stavano tornando a Grosseto. L’auto è andata contro un ... Leggi su tvzap (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilè avvenuto sulla strada provinciale 152 aquesta mattina, giovedì 14 luglio. Un’auto ha sbandato e ha travolto un gruppo di ciclisti. La vettura avrebbe preso in pieno i ciclisti e ildell’urto è gravissimo: si contano almeno quattroe diversi, un’auto travolge un gruppo di ciclisti Il dramma si è avvenuto nella zona di Braccagni, alla periferia nord di. L’auto viaggiava sulla strada provinciale 152, all’altezza dell’incrocio con via dei Pupilli e del passaggio a livello di Braccagni. Il mezzo quattro ruote proveniva da Braccagni e viaggiava in direzione Madonnino mentre i ciclisti venivano da Massa Marittima e stavano tornando a. L’auto è andata contro un ...

