Danilo vuole il posto da titolare, ma se lo dovrà sudare con un campione d'Europa (Di giovedì 14 luglio 2022) La Juve ha grandi progetti per il futuro di Danilo, ma il brasiliano non sarà l'unica titolare della fascia destra della Vecchia Signora. I cambiamenti in seno alla Juventus nella prossima stagione saranno davvero molto importanti, con la difesa che sicuramente sarà uno di quei reparti maggiormente ritoccati, ma con molta probabilità si ripartirà senza ombra di dubbio da un giocatore come Danilo che ha saputo crescere in maniera esponenziale, ma che probabilmente avrà una grossa concorrenza. LaPresseTra i giocatori che la Juventus ha sicuramente saputo valorizzare nel miglior modo possibile in questi ultimi anni c'è il sudamericano Danilo, con il ragazzo che è arrivato con molto scetticismo dal Manchester City in occasione dello scambio con Joao Cancelo e che ha saputo migliorarsi e crescere sempre di più per diventare ...

