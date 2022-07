CorSera: contatti del Napoli con Acerbi, ma Spalletti non è convinto per l’età (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli lavora per sostituire Kalidou Koulibaly, partito ieri sera per Londra, dove oggi sosterrà le visite mediche per passare ufficialmente al Chelsea. In ballo ci sono Acerbi e Kim. L’ultima idea riguarda Cisse, dell’Olympiakos. Il Corriere della Sera scrive che però Acerbi non convince Spalletti data l’età: ha 31 anni. “Attacco ma anche difesa, visto il vuoto lasciato da Koulibaly. Il Napoli ha incassato dal Chelsea 40 milioni e deve trovare il sostituto. Dal Brighton sta per arrivare Ostigard ma il d.s. Cristiano Giuntoli è al lavoro per un rinforzo di maggiore spessore ed esperienza. contatti con Acerbi, ma l’età del giocatore (31 anni) non convince Spalletti. L’obiettivo dichiarato dal club è il sudcoreano Kim ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Illavora per sostituire Kalidou Koulibaly, partito ieri sera per Londra, dove oggi sosterrà le visite mediche per passare ufficialmente al Chelsea. In ballo ci sonoe Kim. L’ultima idea riguarda Cisse, dell’Olympiakos. Il Corriere della Sera scrive che perònon convincedata: ha 31 anni. “Attacco ma anche difesa, visto il vuoto lasciato da Koulibaly. Ilha incassato dal Chelsea 40 milioni e deve trovare il sostituto. Dal Brighton sta per arrivare Ostigard ma il d.s. Cristiano Giuntoli è al lavoro per un rinforzo di maggiore spessore ed esperienza.con, madel giocatore (31 anni) non convince. L’obiettivo dichiarato dal club è il sudcoreano Kim ...

