Ciclismo: il programma di Vincenzo Nibali verso la Vuelta. Solo corse in Spagna per lo Squalo (Di giovedì 14 luglio 2022) Vincenzo Nibali ha sciolto le riserve. In quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione da protagonista, lo Squalo dello Stretto correrà due Grandi Giri: dopo la Corsa Rosa spazio alla Vuelta di Spagna. Per anticipare la corsa iberica, il capitano dell’Astana Qazaqstan Team ha svelato un programma completamente in terra spagnola, per evitare dunque viaggi scomodi in un periodo del genere. Come riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Ciro Scognamiglio su Twitter, infatti, Nibali correrà la Prueba Villafranca il 25 luglio, la Vuelta Castilla y Leon, dal 27 al 28 luglio, la Clasica di San Sebastian il 30 luglio, e la Vuelta Burgos dal 2 al 6 agosto. Poi, come detto, la Vuelta, dal 19 agosto, e finale di ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)ha sciolto le riserve. In quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione da protagonista, lodello Stretto correrà due Grandi Giri: dopo la Corsa Rosa spazio alladi. Per anticipare la corsa iberica, il capitano dell’Astana Qazaqstan Team ha svelato uncompletamente in terra spagnola, per evitare dunque viaggi scomodi in un periodo del genere. Come riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Ciro Scognamiglio su Twitter, infatti,correrà la Prueba Villafranca il 25 luglio, laCastilla y Leon, dal 27 al 28 luglio, la Clasica di San Sebastian il 30 luglio, e laBurgos dal 2 al 6 agosto. Poi, come detto, la, dal 19 agosto, e finale di ...

Pubblicità

OA_Sport : Volley, calcio femminile, ciclismo con il Tour de France e tanto altro in una giornata che sarà attraversata anche… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Fuori programma nella decima tappa del Tour De France ??????????? Ecco cosa è successo: - Eurosport_IT : Fuori programma nella decima tappa del Tour De France ??????????? Ecco cosa è successo: - zazoomblog : Calendario Europei ciclismo su strada 2022: programma giornaliero orari tv streaming - #Calendario #Europei… - BetItaliaWeb : ?????Pronostici Ciclismo: Pogacar ancora in maglia gialla. Programma e quote della prossima settimana al Tour de Fra… -