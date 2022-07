Biden si appella ai protocolli Covid: il trucchetto imbarazzante per non dare la mano al principe saudita (Di giovedì 14 luglio 2022) Al suo arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, Joe Biden ha salutato il premier Yair Lapid e gli altri funzionari israeliani offrendo il pugno, e non la mano, secondo il nuovo galateo dell’era Covid. Dall’entourage del presidente americano hanno quindi parlato dell’adozione di misure per «ridurre ai minimi i contatti» del presidente durante la missione in Medio Oriente, di fronte alla diffusione della nuova ondata. Il presidente Usa non stringe la mano al premier israeliano, ma… La Casa Bianca avrebbe anche informato l’ufficio di Lapid della decisione assunta per il rispetto di questi protocolli. Il fatto è, però, che dopo il saluti ufficiali Biden è apparso in diverse foto in cui stringe la mano agli ex premier israeliani Benjamin Netanyahu e Naftali Bennett. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Al suo arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, Joeha salutato il premier Yair Lapid e gli altri funzionari israeliani offrendo il pugno, e non la, secondo il nuovo galateo dell’era. Dall’entourage del presidente americano hanno quindi parlato dell’adozione di misure per «ridurre ai minimi i contatti» del presidente durante la missione in Medio Oriente, di fronte alla diffusione della nuova ondata. Il presidente Usa non stringe laal premier israeliano, ma… La Casa Bianca avrebbe anche informato l’ufficio di Lapid della decisione assunta per il rispetto di questi. Il fatto è, però, che dopo il saluti ufficialiè apparso in diverse foto in cui stringe laagli ex premier israeliani Benjamin Netanyahu e Naftali Bennett. ...

